Un herido en una colisión entre un patinete y un coche en Plaza España a primera hora del sábado

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado de un accidente de tráfico en pleno centro de Salamanca, alrededor de las 07:10 horas.

En concreto, se trata de una colisión entre un turismo y un patinete en la rotonda de plaza de España, junto al paseo de Canalejas. En este incidente ha resultado herido el conductor del patinete, un varón de 25 años, que se encontraba consciente a la llegada de los sanitarios, pero presentaba contusiones.

Hasta en lugar se han desplazado tanto agentes de la Policía Local, como de la Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital básico que, posteriormente, ha trasladado al herido al hospital de Salamanca.