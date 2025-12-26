Un herido en una colisión entre dos turismos en Aldeatejada

Un accidente entre dos turismos se ha saldado con una persona herida en una de las manos tras colisionar en la CL-512, más en concreto en el kilómetro 3, a la altura de Aldeatejada.

Un incidente en el que han pedido asistencia sanitaria por parte del Servicio de Emergencias del 1-1-2, que han atendido al varón que en todo momento estaba consciente y que podía salir del vehículo por su propio pie.

Asimismo, la Guardia Civil de Salamanca se ha movilizado hasta el lugar de los hechos para controlar el tráfico de la zona y evitar que se descontrolara a primera hora de la tarde, sobre las 14:00 horas de este viernes, 26 de diciembre.