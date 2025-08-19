Un herido en una colisión entre dos turismos en Carrascal de Barregas

A las 19:21 horas de este lunes se ha producido un accidente de tráfico en el cruce de las carreteras DSA-310 y DSA-309, en el término municipal de Carrascal de Barregas. El siniestro ha consistido en una colisión entre dos turismos.

Como consecuencia del impacto, un varón de 62 años ha resultado herido con carácter leve. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el hombre requirió asistencia sanitaria en el lugar de los hechos. Fue atendido por personal del Sacyl que acudió rápidamente tras recibir el aviso del accidente.

Al lugar también se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, quienes se encargaron de regular la circulación y esclarecer las causas del accidente.