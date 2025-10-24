Un herido en una colisión de dos turismos en la rotonda del Helmántico

Un joven de 25 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en Villares de la Reina. El suceso ha ocurrido pasadas las dos y media de la tarde cuando dos turismos colisionaban en la rotonda del Helmántico, según informa la sala del Servicio de Emergencias de Castilla y León. Hasta el lugar se han trasladado dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico así como una ambulancia para trasladar al herido, que estaba consciente.

La rotonda del Helmántico se ha convertido en un punto crítico para el tráfico. Este jueves tenía lugar otra colisión también entre dos turismos en el que otro varón resultaba herido y que conllevaba que los vehículos impactaran contra varias señales.