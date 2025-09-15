Un herido al colisionar un turismo y un autobús de Avanza a la altura de Machacón

Colisión de un coche y un bus de Avanza en Machacón

A las 13:47 horas de este lunes se ha registrado un accidente de tráfico en el punto kilométrico 80 de la carretera N-501, a la altura del término municipal salmantino de Machacón.

En el siniestro, han apuntado fuentes oficiales, se han visto implicados un turismo y un autobús de Avanza.

Estas mismas fuentes han informado que el conductor del coche, un varón de 20 años y el único herido registrado, presenta lesiones que no revisten gravedad.

Por su parte, ninguno de los ocupantes del autobús ha sufrido daños.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y personal de emergencias sanitarias de Sacyl para atender al joven y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.