Herida una mujer al empotrarse contra una farola tras salirse de la carretera en Santa Marta

Una mujer ha resultado herida en la tarde de este sábado tras salirse de la vía y empotrarse contra una farola en la avenida de La Serna, a la altura de la urbanización La Fontana, en Santa Marta de Tormes.

El accidente se ha producido minutos antes de las 16:00 horas, cuando el vehículo en el que circulaba la conductora de 44 años ha perdido el control, impactando violentamente contra una farola, que ha sido derribada a causa del choque.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de la Diputación de Salamanca, la Policía Local de Santa Marta y una ambulancia de soporte vital básico, que ha atendido a la mujer la cual tenía una herida en la cara, y posteriormente ha sido trasladada al Hospital de Salamanca.

La circulación de la vía ha permanecido cortada durante unos minutos, ya que, los Bomberos han tenido que efectuar la retirada de la farola que se encontraba en medio de la carretera.