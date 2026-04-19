Herido el conductor de un monopatín tras chocar contra un turismo en la Avenida Portugal
El choque por alcance se ha producido en la avenida de Portugal, en la rotonda con Torre Villarroel, y ha resultado herido el conductor del monopatín, un hombre de unos 55 años
El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por accidente de tráfico en Salamanca capital este domingo 19 de abril, alrededor de las 18:50 horas.
En concreto, el incidente ha tenido lugar en la avenida de Portugal, en la rotonda con Torre Villarroel, donde se ha producido un choque por alcance entre un monopatín y un turismo.
En el choque ha resultado herido leve el conductor del monopatín, un hombre de unos 55 años. El herido refería dolor de espalda.
Emergencias ha trasladado el aviso tanto a Policía Local de Salamanca, como Policía Nacional y Sacyl, para la correcta regulación del tráfico en la zona hasta que se reestablezca la situación y para atender al hombre herido.
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