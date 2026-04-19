Herido el conductor de un monopatín tras chocar contra un turismo en la Avenida Portugal

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por accidente de tráfico en Salamanca capital este domingo 19 de abril, alrededor de las 18:50 horas.

En concreto, el incidente ha tenido lugar en la avenida de Portugal, en la rotonda con Torre Villarroel, donde se ha producido un choque por alcance entre un monopatín y un turismo.

En el choque ha resultado herido leve el conductor del monopatín, un hombre de unos 55 años. El herido refería dolor de espalda.

Emergencias ha trasladado el aviso tanto a Policía Local de Salamanca, como Policía Nacional y Sacyl, para la correcta regulación del tráfico en la zona hasta que se reestablezca la situación y para atender al hombre herido.