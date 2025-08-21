Herido el conductor de un patinete tras una colisión con un turismo en Santa Marta

El conductor de un patinete eléctrico, de unos 20 años, ha resultado herido tras una colisión contra un vehículos en la glorieta de la Base Aérea de Matacán, en la conocida como rotonda del avión, poco después de las 21:00 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León habría recibido el aviso.

El hombre ha sido atendido por una de las ambulancias que se ha desplazado hasta el lugar, que se encuentran atendiendo in situ al propio hombre, desconociéndose, aún, si ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Asimismo, la Policía Local de Santa Marta se ha trasladado hasta la propia glorieta para regular la movilidad de los vehículos del lugar, en una de las horas puntas ante la gran acumulación de tráfico existente.