Herido el conductor de un patinete tras colisionar con un coche en la calle Correhuela

Nuevo accidente de tráfico ocurrido en Salamanca capital en el que se ha visto implicado un patinete.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la la mañana de este lunes, a las 8:04 horas, a la altura del número 20 de la calle Correhuela.

Tal y como han informado fuentes oficiales, un turismo y un patinete habrían colisionado saldándose, el suceso, con un herido: el conductor del patinete, de 29 años.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, así como personal de Sacyl para atender a la víctima y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.