Herido el conductor de un patinete tras colisionar con un coche en la calle Correhuela

Los hechos han tenido lugar a la altura del número 20 de la citada vía. Hasta allí se han desplazado agentes de la Policía Local y personal sanitario para atender a la víctima

Ambulancia Foto de archivo S24H.
Nuevo accidente de tráfico ocurrido en Salamanca capital en el que se ha visto implicado un patinete.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la la mañana de este lunes, a las 8:04 horas, a la altura del número 20 de la calle Correhuela.

Tal y como han informado fuentes oficiales, un turismo y un patinete habrían colisionado saldándose, el suceso, con un herido: el conductor del patinete, de 29 años.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, así como personal de Sacyl para atender a la víctima y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.

