Herido el conductor de un patinete tras colisionar con un coche en Salamanca

El conductor de un patinete ha resultado herido tras sufrir una colisión con un turismo en la glorieta de la Unión Deportiva Salamanca, en el cruce entre Torres Villarroel y la Avenida de Portugal. El suceso ha tenido lugar pasadas las dos de la tarde por colisión entre ambos vehículos.

Aunque en principio el suceso parecía sin heridos, al llegar la Policía Local hasta el lugar de los hechos ha solicitado asistencia sanitaria para el conductor del patinete que se quejaba de un golpe en la cabeza, por lo que el servicio de emergencias 112 ha enviado una ambulancia del Sacyl para atenderlo.