Herido el conductor de un patinete al colisionar con un coche en la calle Ingenieros Zapadores

Pasados unos minutos las 11:00 horas de este jueves, agentes de la Policía Local de Salamanca, así como personal sanitario de Sacyl, se han movilizado hasta la calle Ingenieros Zapadores con motivo de un accidente de tráfico.

Tal y como ha podido saber este medio, un coche y un patinete habrían colisionado, saldándose el incidente con un herido: el conductor del patinete. La víctima, un varón de alrededor de 26 años, ha resultado herido en la pierna.