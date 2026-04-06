Herido el conductor de un patinete en Salamanca tras una colisión con un camión

A las 00:05 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibía el aviso de un accidente entre el conductor de un patinete eléctrico y un camión en el Camino de las Aguas en el que resultaba herido un hombre de unos 20 años.

Según la información recibida por los Servicios de Emergencias del 1-1-2 de la región, el varón se quejaba de un fuerte dolor en la pierna, por lo que recibió asistencia sanitaria in situ al desplazarse una ambulancia del SACYL hasta el lugar de los hechos.

Además, también recibieron el aviso la Policía Local de Salamanca y la Policía Nacional de la capital del Tormes que tomaron parte en el asunto, así como abrir el parte de diligencias.