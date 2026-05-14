Herido un conductor tras salirse de la vía en un accidente en Berrocal de Huebra
El accidente se ha producido a las 12:05 horas en el kilómetro 14 de la carretera SA-210
Un varón de unos 30 años ha resultado herido en la mañana de este jueves tras la salida de vía de un turismo en el kilómetro 14 de la carretera SA-210, a la altura de Berrocal de Huebra.
El aviso al 112 se ha producido a las 12:05 horas, momento en el que se les informaba de que el vehículo se había salido de la vía.
Hasta el lugar ha acudido la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Sacyl.
Por el momento, se desconoce si ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.
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