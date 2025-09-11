Herido un conductor tras salirse de la vía contra la mediana en Castellanos de Moriscos

Un hombre ha resultado herido tras salirse de la vía e irse contra la mediana cuando circulaba por el kilómetro 229 de la A-66, a la altura de Castellanos de Moriscos, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El herido se quejaba de un dolor en la zona del pecho por el cinturón, por lo que ha sido atendido por personal del Sacyl desplazado en un ambulancia de soporte vital básico. Se desconoce si ha tenido que ser trasladado posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Guardia Civil de Tráfico también ha intervenido para esclarecer lo ocurrido y garantizar la circulación por la zona.