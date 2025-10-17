Herido el conductor de un vehículo en Sorihuela al chocar contra un jabalí en plena autovía

A las 04:46 horas, en la autovía A-66 que une Béjar con Salamanca, un conductor resultaba herido tras chocar su vehículo contra un jabalí en la autovía, en el kilómetro 400 dirección Guijuelo.

A pesar de ser una herida leve, se informó a una ambulancia que se desplazó hasta el lugar para atender ‘in situ’ al hombre de 41 años, para ser trasladado posteriormente al hospital de Salamanca.

Asimismo, la Guardia Civil también se trasladó hasta el lugar para regular el tránsito de vehículos de la zona, además de tomar parte en el asunto, según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León