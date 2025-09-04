Herido tras ser golpeado con un palo en la cabeza en una pelea en Ciudad Rodrigo

Imagen de archivo del Mercado de Abastos de Ciudad Rodrigo. Las personas que aparecen en la imagen no tienen relación con el suceso

Un varón de 48 años ha necesitado asistencia sanitaria después de sufrir una herida en la cabeza a consecuencia de un golpe con un palo.

Tal y como informa un portavoz del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, a las 20:08 horas han recibido una llamada alertando de que se estaba produciendo una pelea en el entorno del mercado de abastos de Ciudad Rodrigo.

En concreto, esas fuentes aseguran que la pelea se estaba produciendo en la avenida Yurramendi y que fruto de la misma un varón ha recibido un golpe en la cabeza con un palo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de Policía Local y agentes de la Guardia Civil, así como una ambulancia para prestar asistencia al herido.