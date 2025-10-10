Herido grave al caer de un andamio en Tarazona de Guareña

Un trabajador de 43 años ha resultado herido de gravedad en la mañana de este viernes tras sufrir una caída desde un andamio en la localidad salmantina de Tarazona de Guareña.

El suceso se ha producido a las 10:07 horas en la calle Reyes de España, donde, según informaron al 112, el hombre se precipitó desde una altura de unos dos metros, quedando inconsciente tras el impacto.

Tras recibirse el aviso, el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil (COS) de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar del accidente, el personal sanitario atendió al herido, que fue posteriormente evacuado en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.