Herido grave un motorista de 55 años por un accidente en El Payo

Un herido grave en una colisión entre una moto y un turismo en el pk 43 de la CL-526, en El Payo Vicente ICAL (1).jpg

Un varón ha sido trasladado de urgencia al hospital de Salamanca después de sufrir un accidente a última hora de la mañana de este lunes en el término municipal de El Payo.

Según la información proporcionada por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, pocos minutos antes de las 13:30 horas han recibido un aviso donde se informaba de una colisión entre una motocicleta y un turismo en el kilómetro 43 de la CL-526.

La misma llamada alertaba de que el motorista, un varón de unos 55 años, se encontraba herido.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, para investigar las causas del siniestro y regular el tráfico de la zona, así como personal sanitario en una ambulancia y un helicóptero medicalizado.

Los sanitarios han atendido al varón en el lugar de los hechos para posteriormente trasladarlo hasta el hospital de Salamanca.