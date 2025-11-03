Herido grave y trasladado al hospital de Salamanca tras caer de un tejado en Zamora

Un hombre de 59 años ha resultado herido pasadas las dos y media de la tarde de este lunes tras el derrumbe de parte del tejado de su vivienda en la localidad zamorana de Vilalrdeciervos.

El centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió un aviso que informaba de que un varón ha sufrido un accidente tras caerse parte del tejado de su casa en Villardeciervos y, según indicaba el alertante, el herido estaba realizando alguna reparación en el tejado de su casa cuando parte del mismo se ha venido abajo y ha caído dentro de la vivienda unifamiliar.

La sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del incidente a los bomberos de Rionegro del Puente, a Guardia Civil (Cos) de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia soporte vital básico (SVB), al personal médico del Centro de Salud de Carballeda y un Helicóptero sanitario medicalizado (HEMS).

En el lugar, el personal de Sacyl atiende a un varón de 59 años que es trasladado posteriormente en el helicóptero sanitario al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.