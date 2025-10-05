Fallece en el hospital de Salamanca el varón herido de gravedad tras caer de un remolque en Samir de los Caños

Un hombre de 73 años resultó herido de gravedad tras caer de un remolque en Samir de los Caños, en la provincia Zamora, en el camino de la Cogolla. El incidente ocurrió a las 12:25 horas del sábado, 4 de octubre, momento en el que se dio aviso al Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León que solicitó asistencia médica urgente para el mismo.

Más tarde, y tras ser atendido in situ, fue trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en helicóptero ante la gravedad de las heridas sufridas cuando se encontraba realizando diferentes labores en el campo, aunque la información dada, en un principio, es que no estaría trabajando en el momento del accidente.

Horas después, y tras varias horas ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el varón ha fallecido por las heridas producidas tras caer del remolque.

Asimismo, la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar para estudiar el caso ante la gravedad del asunto, además de una ambulancia de Sport Vital Básico y un helicóptero de emergencia que trasladó finalmente al varón.