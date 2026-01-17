Herido un hombre de 49 años tras ser atropellado por un turismo en la calle Borneo con Jamaica

En la tarde de este sábado, alrededor de las 16:50 horas, se ha producido un atropello en la ciudad de Salamanca, en concreto en la calle Borneo, esquina con calle Jamaica.

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido el que ha recibido el aviso por tal incidente, en el que se alertaba de un peatón implicado. Rápidamente, han dado parte a la Policía Local, que se ha trasladado al lugar, junto a sanitarios de Sacyl.

Allí, han atendido a un varón de 49 años que se encontraba consciente.