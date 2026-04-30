Herido un hombre de 55 años tras salirse de la vía en la A-66 en Montejo

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido en la mañana de este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-66, a la altura del kilómetro 378, en sentido Salamanca, dentro del término municipal de Montejo.

El accidente se ha producido en torno a las 12:14 horas, cuando el turismo en el que viajaba se ha salido de la vía.

Según ha informado el 112 a la llegada de los servicios de emergencia, el conductor se encontraba fuera del vehículo, consciente, aunque con una brecha en la cabeza.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico junto con personal sanitario de Atención Primaria para atender al herido.