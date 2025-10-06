Herido un hombre de 78 años al ser atropellado por un turismo en el Zurguén

Un hombre de 78 años ha resultado herido al ser atropellado por un turismo a las 9:54 horas de este lunes, 6 de octubre, en la calle Villar del Profeta, en el Zurguén, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El herido se encontraba consciente a la llegada del personal médico del Sacyl, que le ha prestado asistencia sanitaria en el lugar de los hechos antes de trasladarlo en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Agentes de la Policía Local y la Policía Nacional también han sido movilizados por el Servicio de Emergencias 112 para esclarecer lo ocurrido y garantizar la circulación por la zona.