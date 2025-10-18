Herido un hombre de 80 años en un atropello en la carretera de Ledesma

Un hombre de 80 años ha resultado herido sobre las 10:30 horas de este sábado al ser atropellado por un vehículo en la carretera de Ledesma, a la altura del número 155, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El varón ha sido atendido in situ por personal sanitario que ha acudido al lugar de los hechos en una UVI móvil. Se desconoce si ha sido necesario su posterior desplazamiento al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Policía Local de Salamanca, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y a garantizar la circulación por la carretera de Ledesma, una de las vías más transitadas de entrada y salida de la ciudad.