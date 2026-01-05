Herido un hombre de 96 años tras chocar con una farola en Santa Marta

El 1-1-2 de Castilla y León ha recibido a las 9:51 horas un aviso, alertando de un accidente de tráfico en Santa Marta de Tormes.

Los hechos han tenido lugar en la Glorieta de las Llaves de la Ciudad y, tal y como han informado fuentes oficiales, el coche implicado ha sufrido una salida de vía chocando, como consecuencia, con una farola.

El conductor, un hombre de 96 años que, aunque se encontraba consciente a la llegada de las autoridades, presentaba molesitas en el cuello y la espalda producto del golpe.

En el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como Policía Local que ha solicitado asistencia sanitaria para la víctima.