Herido un hombre tras una agresión con arma blanca en Santa Marta de Tormes

A las 2:15 horas de la madrugada de este miércoles la Guardia Civil ha recibido una llamada alertando de una pelea entre dos individuos en la carretera de Madrid en Santa Marta de Tormes.

Al lugar se han desplazado varias patrullas, las cuales hallaron a un varón con un golpe en la cabeza que aseguraba haber sido agredido con un arma blanca por otro individuo durante un presunto enfrentamiento.

El afectado recibió atención inmediata por parte de los servicios sanitarios desplazados al lugar.

La Guardia Civil se encuentra investigando los hechos para esclarecer lo ocurrido y dar con el autor de la agresión.