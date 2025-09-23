Un hombre resulta herido al ser golpeado por un coche en la avenida Portugal

Si bien durante las primeras horas de la mañana de este martes se registraban un total de tres accidentes en diferentes puntos de Salamanca, uno de ellos un atropello a una menor, la capital del Tormes se ha convertido en escenario de un nuevo incidente.

En la avenida Portugal, a la altura del número 120, un varón de 68 años ha resultado herido al ser golpeado por un coche.

Tras los hechos, ocurridos a las 11:34 horas, el varón ha requerido asistencia sanitaria puesto que se quejaba de dolor en un brazo y en la espalda.

Asimismo, agentes de la Policía Local se han personado en el lugar para esclarecer lo ocurrido y regular el tráfico de la zona.

Con este suman cuatro accidentes acaecidos durante la mañana de este martes, 23 de septiembre.