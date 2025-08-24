Herido un hombre al salirse de la vía y volcar tras un accidente entre dos turismos en Guijuelo

Dos turismos han protagonizado un accidente a las 16:55 horas de este domingo, 24 de agosto, en el kilómetro 1 de la SA-212, a la altura de Guijuelo, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Uno de los vehículos se ha salido de la vía y volcado. Su ocupante, un varón, ha resultado herido y sido atendido por un equipo del Sacyl trasladado al lugar de los hechos. Por el momento, se desconoce si ha sido desplazado posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Guardia Civil de Tráfico, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y controlar la circulación. Esta no ha sido interrumpida, aunque la DGT informa de la existencia de un obstáculo en la SA-212 a través de su página web.