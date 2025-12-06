Herido un joven de 18 años al colisionar dos turismos, un coche y una furgoneta, en Carbajosa de la Sagrada

Dos vehículos han colisionado en la tarde de este sábado 6 de diciembre en Carbajosa de la Sagrada. El accidente, según especifican fuentes del 1-1-2 de Castilla y León, se ha producido en el cruce entre la calle Velázquez y Leonardo Da Vinci, donde ha resultado herido un joven de 18 años, que se encontraba "consciente" y que tan solo presentaba "contunsiones", según recoge el parte médico de sacyl.

Cortada la calle por la colisión entre dos turismos en Carbajosa de la Sagrada | Imágenes cedidas por Carbajosa Noticias

Un camión de bomberos de la Diputación de Salamanca ha acudido al lugar para realizar tareas de limpieza en la calzada, ya que tras el golpe uno de los vehículos derramó líquidos en la vía. Por ello, y mientras se retiraba el vehículo más afectado por el accidente se ha cortado al tráfico la calle. El otro vehículo implicado en el golpe era una furgoneta de color blanco, que al parecer, y según ha adelantado Carbajosa Noticias a través de testigos presenciales, se ha dado a la fuga tras saltarse un ceda al paso y embestir al coche que conducía el joven de 18 años.

Se dio también aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a una ambulancia de soporte vital básico.

El accidente se registró poco antes de las 17:00 horas.