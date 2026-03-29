Herido un joven de 18 años en una salida de vía en la entrada de Vilvestre

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso, alrededor de las 12:45 horas de este domingo, por un accidente de tráfico en la provincia de Salamanca.

En concreto, se trata de la salida de vía de un turismo en la carretera DSA-575, en la entrada de Vilvestre. Producto de dicho incidente, se solicitaba asistencia para un varón de 18 años.

El joven habría resultado herido con un golpe en la frente. Desde Emergencias, han remitido el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, que ha desplazado agentes al lugar de los hechos, mientras que desde el servicio han movilizado una ambulancia, así como sanitarios.