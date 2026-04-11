Herido un joven de 20 años en un accidente entre dos coches en el cruce de calle Jordán con avenida Salamanca

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por accidente de tráfico en Salamanca capital alrededor de las 17:45 horas de este sábado 11 de abril.

Se ha tratado de un choque entre dos turismos en la avenida de Salamanca, en su esquina con la calle Jordán. Como consecuencia del golpe entre los dos vehículos, ha resultado herido un varón de unos 20 años, quien presentaba dolor de cuello.

Se ha trasladado la alerta tanto a Policía Local de Salamanca, como a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias de Sacyl para atender al joven herido in situ. Por el momento, se desconoce si ha requerido traslado al Complejo Hospitalario.