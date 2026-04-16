Herido un joven de 20 años tras chocar con su turismo contra una rotonda

Furgón de la Policía Local de Salamanca y ambulancia de soporte vital básico

Dos personas han tenido que ser atendidas por personal sanitario por dos accidentes de tráfico registrados durante la madrugada y la mañana de este jueves.

El primero, según ha informado un portavoz del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, ha ocurrido en torno a las 2:10 horas en el paseo de los Olivos de Salamanca. La llamada alertaba de que un conductor había chocado contra una rotonda del mencionado paseo.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Salamanca, así como personal sanitario para prestar asistencia sanitaria a un varón de unos 20 años que se encontraba mareado.

Por otro lado, a primera hora de la mañana se ha registrado otro accidente de tráfico en la rotonda de Aldeatejada, más concretamente en el kilómetro 2 de la CL-512.

Según la información del propio Servicio 112 Castilla y León, una mujer ha tenido que ser atendida en el lugar de los hechos al encontrarse mareada, después de una colisión por alcance entre dos turismos.

En el lugar también ha trabajado la Guardia Civil de Tráfico, tanto para investigar las causas del siniestro, como para regular el tráfico de la zona.