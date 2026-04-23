Herido un joven de 20 años en una salida de vía en la carretera de Los Santos

Un joven de unos 20 años ha resultado herido leve en un accidente de tráfico en la provincia de Salamanca.

Alrededor de la medianoche del jueves 23 de abril, se ha producido la salida de vía de un turismo en la carretera DSA-240, en concreto, en la salida de Los Santos dirección Fuenterroble de Salvatierra. Producto de tal incidente, un varón de unos 20 años ha requerido de asistencia sanitaria aunque, según indican desde Emergencias, sus dolencias serían de poca gravedad.

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recibió el aviso del accidente y rápidamente lo trasladó a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, cuyos agentes se trasladaron al lugar de los hechos para controlar el tráfico mientras se reestablecía la situación, y a Sacyl, para que enviase los sanitarios pertinentes con los que atender al joven.