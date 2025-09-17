Herido un joven tras ser atropellado en el paseo Rector Esperabé

Un joven ha resultado herido en la mañana de este miércoles tras ser atropellado por un turismo en el paseo Rector Esperabé, a la altura de la trasera del museo Casa Lis.

El aviso se recibió a las 9:55 horas, alertando de que el joven se encontraba consciente, aunque necesitaba asistencia sanitaria inmediata.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y personal sanitario del Sacyl, que atendieron al herido en el lugar de los hechos.

Por el momento se desconoce si ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.