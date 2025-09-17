Herido un joven tras ser atropellado en el paseo Rector Esperabé
El atropello ha ocurrido a las 9:55 horas junto a la Casa Lis, el herido estaba consciente y fue atendido por los servicios de emergencia
Un joven ha resultado herido en la mañana de este miércoles tras ser atropellado por un turismo en el paseo Rector Esperabé, a la altura de la trasera del museo Casa Lis.
El aviso se recibió a las 9:55 horas, alertando de que el joven se encontraba consciente, aunque necesitaba asistencia sanitaria inmediata.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y personal sanitario del Sacyl, que atendieron al herido en el lugar de los hechos.
Por el momento se desconoce si ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.
