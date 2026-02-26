Herido un joven al caerse de su moto en Santa Marta de Tormes

Herido un motorista al caerse en la rotonda de la calle Sintra en Santa Marta.

El aviso lo ha recibido a las 19:17 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León y han movilizado a la Policía Local de Santa Marta y a una ambulancia para atender al joven de 20 años que se encontraba dolorido.

También, ha acudido al lugar la Guardia Civil de tráfico. Por el momento, se desconoce si ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.