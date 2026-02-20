Herido un joven tras chocar su patinete contra un turismo en la rotonda de la Puerta de Zamora

Un joven de aproximadamente unos 20 años ha resultado herido a primera hora de la tarde de este viernes tras colisionar su patinete con un turismo en la rotonda de la Puerta de Zamora.

El suceso se ha producido minutos antes de las 15:00 horas y según ha informado el 112 el herido se encontraba consciente en el momento de la llegada de los servicios de emergencia y presentaba una lesión en una pierna.

Hasta el lugar ha acudido una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Local para regular el tráfico.

Por el momento, se desconoce si ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.