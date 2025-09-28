Herido un menor de 15 años en la colisión entre un patinete y un turismo en el paseo de la Estación

El joven era quien conducía el patinete

Paseo de la estación, imagen de archivo

Este domingo 28 de septiembre, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido aleartado de un accidente de tráfico en Salamanca con un menor herido.

Ha sido alrededor de loas 16:00 horas cuando, a la altura del número 64 del paseo de la Estación, se ha producido una colisión entre un turismo y un patinete. El conductor del patinete, un chico de 15 años, ha resultado herido tras el suceso.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado tanto agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional como sanitarios de Sacyl, que han enviado una ambulancia con la que atender 'in situ' al herido. El menor se encontrada consciente a la llegada de los sanitarios.

