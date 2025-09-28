Herido un menor de 15 años en la colisión entre un patinete y un turismo en el paseo de la Estación

Este domingo 28 de septiembre, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido aleartado de un accidente de tráfico en Salamanca con un menor herido.

Ha sido alrededor de loas 16:00 horas cuando, a la altura del número 64 del paseo de la Estación, se ha producido una colisión entre un turismo y un patinete. El conductor del patinete, un chico de 15 años, ha resultado herido tras el suceso.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado tanto agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional como sanitarios de Sacyl, que han enviado una ambulancia con la que atender 'in situ' al herido. El menor se encontrada consciente a la llegada de los sanitarios.