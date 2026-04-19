Herido un menor en un accidente entre una moto y un coche en Salamanca capital

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado de un accidente de tráfico con un menor de edad herido en Salamanca capital este domingo 19 de abril, sobre las 17:10 horas.

En concreto, el incidente se ha tratado de una colisión entre un turismo y una moto en la glorieta de Vettones y Vacceos. Desde el lugar de los hechos, se ha solicitado asistencia sanitaria para el motorista, un joven de 16 años que habría resultado herido en el choque.

Emergencias ha trasladado el aviso a Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia.