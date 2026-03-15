Herido un menor tras una colisión entre un ‘microcar’ y un turismo en la calle Licenciado Vidriera

Un accidente entre un ‘microcar’, un automóvil de tamaño reducido con menos de tres metros de longitud y con capacidad para dos pasajeros como máximo, y un turismo, se ha saldado con el conductor del primero de los vehículos herido en la calle Licenciado Vidrieras, en el cruce con el bulevar García Rodríguez, sobre las 15:49 horas.

Un microcar colisiona contra un vehículo en la calle Marineros | S24H

Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una ambulancia de los servicios sanitarios del SACYL para atender a uno de los ocupantes, del que se desconoce si ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca.

Se trataría, según han indicado a SALAMANCA24HORAS, de un menor de 16 años que presentaba un fuerte dolor en el cuello, por lo que ha sido atendido in situ en el lugar de los hechos y dado de alta.

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha dado el aviso tanto a los servicios sanitarios como a la Policía Local de Salamanca que se encuentra regulando el tráfico de la zona.