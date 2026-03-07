Herido un motorista de 24 años en una colisión con un coche en la noche de este viernes

Ambulancia y Policía Local en la avenida de Portugal, imagen de archivo

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León fue alertado, alrededor de las 21:20 horas del viernes 6 de marzo, de un accidente en plena Salamanca capital, en la avenida de Portugal.

Allí, se produjo una colisión entre un turismo y una moto, en la que resultó herido el motorista, un varón de 24 años. Lamentabla dolor en el hombro y se encontraba consciente.

Se desplazaron al lugar tanto sanitarios de SACYL, con una ambulancia, como agentes de la Policía Local de Salamanca.