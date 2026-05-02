Herido un motorista de 25 años en una colisión con un turismo en Ciudad Rodrigo

Un joven motorista de unos 25 años ha resultado herido en un accidente de tráfico en Ciudad Rodrigo este sábado 2 de mayo.

Ha sido a pocos minutos de las 20:00 horas cuando se ha producido una colisión entre un turismo y una moto en la avenida de Portugal del municipio salmantino. Allí, el conductor de la moto se encontraba consciente, pero estaba herido tras el choque.

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, al recibir la alerta por el incidente, ha remitido el aviso a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Sacyl. Estos últimos han enviado recursos al lugar con los que atender al herido, mientras que los agentes se han personado allí para controlar la situación.