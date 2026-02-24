Herido un motorista de 38 años tras colisionar con un furgón en La Vellés

Ambulancia en la A66 a la altura de Mozárbez. Foto de archivo

Un motorista de 38 años ha resultado herido tras colisionar con un furgón en el kilómetro 12 de la carretera SA-605, a la altura de la localidad salmantina de La Vellés, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Personal médico del Sacyl ha acudido al lugar de los hechos para prestar asistencia sanitaria al herido. Se desconoce si ha sido necesario traslado posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Guardia Civil de Tráfico, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido a las 10:31 horas de este martes, 24 de febrero, y a controlar la circulación por la carretera SA-605.