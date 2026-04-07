Herido un motorista de 45 años tras colisionar con un turismo en la avenida de los Agustinos Recoletos

Accidente entre un motorista y un turismo en la avenida de los Agustinos Recoletos

Un motorista de 45 años ha resultado herido tras colisionar con un turismo a las 17:43 horas de este martes, 7 de abril, en la avenida de los Agustinos Recoletos, a la altura del parque de maquinaria de la Junta de Castilla y León.

La Sala de Operaciones del 112 de la Comunidad dio aviso al personal del Sacyl, que ha acudido en una ambulancia de soporte vital básico al lugar de los hechos para prestar asistencia sanitaria al herido. Se desconoce si ha sido trasladado posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Policía Local de Salamanca, además de esclarecer lo ocurrido, ha cortado parte del carril, obligando a los conductores a circular por la media luna para continuar en dirección al Estadio Helmántico.