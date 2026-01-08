Herido un motorista de 64 años en un accidente en la glorieta Beatriz de Suabia

A las 15:48 horas de este jueves, el 112 ha recibido un aviso de un accidente de tráfico en la glorieta Beatriz de Suabia, en el cruce con la avenida Reina Berenguela. El incidente involucró una colisión entre un turismo y una motocicleta.

El motorista, un hombre de 64 años, resultó herido y se quejaba de un golpe en la cadera.

Hasta el lugar acudió la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar para atender al herido.

Además, también se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía para que intervengan en la zona.