Herido un motorista de 70 años en un accidente de tráfico en la salida de El Milano
En el accidente, producido en la salida de El Milano hacia Barruecopardo, el varón se ha lesionado una pierna
El servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado, alrededor de las 17:45 horas de este domingo 8 de marzo, de un accidente de moto en la carretera salmantina.
En concreto, en la DSA-572, en la salida de El Milano hacia Barruecopardo. En el incidente ha resultado herido el motorista, un varón de unos 70 años que se ha lesionado una pierna.
Emergencias ha dado parte tanto a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca como a SACYL, para movilizar en el lugar tanto a sanitarios como los recursos requeridos por la situación.
