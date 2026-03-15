Herido un motorista en un accidente en Bañobárez

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido, alrededor de las 11:11 horas de este domingo, 15 de marzo, un aviso por un accidente en el municipio salmantino de Bañobárez.

Ha sido en la calle Caño donde se ha producido una colisión entre un turismo y una moto. Producto de tal choque, ha resultado herido el motorista, un varón de 36 años, quien refiere dolor de espalda.

Se encontraba consciente a la llegada de los sanitaroios, que se han desplazado al lugar en compañía de agentes de la Guardia Civil de Salamanca.