Herido un motorista en un accidente en Ciudad Rodrigo
El varón se encontraba consciente, pero ha tenido que ser atendido por personal sanitario
Un varón ha resultado herido al ser golpeado por una furgoneta cuando circulaba por la carretera de Salamanca en Ciudad Rodrigo.
En concreto, y tal y como informa el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, a las 12:18 horas recibieron una llamada alertando de un siniestro entre una motocicleta y una furgoneta a la altura del número 18 de la carretera de Salamanca.
Esa misma llamada alertaba que el motorista había resultado herido y se encontraba consciente.
Por este motivo, la sala de coordinación del 112 remitió aviso a Policía Local de Ciudad Rodrigo y a Sacyl, que prestó asistencia sanitaria al motorista herido.
