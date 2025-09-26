Herido un motorista en un accidente en Ciudad Rodrigo

Un herido tras colisionar una moto y una furgoneta en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Un varón ha resultado herido al ser golpeado por una furgoneta cuando circulaba por la carretera de Salamanca en Ciudad Rodrigo.

En concreto, y tal y como informa el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, a las 12:18 horas recibieron una llamada alertando de un siniestro entre una motocicleta y una furgoneta a la altura del número 18 de la carretera de Salamanca.

Esa misma llamada alertaba que el motorista había resultado herido y se encontraba consciente.

Por este motivo, la sala de coordinación del 112 remitió aviso a Policía Local de Ciudad Rodrigo y a Sacyl, que prestó asistencia sanitaria al motorista herido.