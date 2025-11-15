Herido un motorista en un accidente de tráfico durante la madrugada en Villares de la Reina

Durante la madrugada del viernes 14 al sábado 15 de noviembre, alrededor de las 4:25 horas, se ha producido un accidente de tráfico en el kilómetro 335 de la carretera N-630, en Villares de la Reina (Salamanca), tal y como informan desde el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León.

En concreto, se ha tratado de una colisión por alcance entre una moto y un turismo. A causa del suceso , ha resultado herida una persona, el varón de 34 años que conducía la moto.

El motorista se encontraba consciente tras lo sucedido, per requería asistencia sanitaria, por lo que Emergencias ha trasladado hasta allí personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Salamanca y una ambulancia soporte vital básico (SVB). También ha sido avisada la Guardia Civil.