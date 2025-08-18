Herido un motorista por una caída en la glorieta que hay junto al MercaSalamanca

Un motorista, varón de 25 años, ha resultado herido en un accidente de tráfico en la tarde de este lunes 18 de agosto.

Según señala el 1-1-2, el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León recibió un aviso donde se indicaba que el varón había sufrido una caída en la glorieta del Puerto de Leixões que se encuentra justo donde el MercaSalamanca.

En el aviso se informaba de que el motorista se quejaba de la rodilla, y se dio aviso por ello a sacyl, así como a policía local y nacional de Salamanca.