Herido un motorista en un choque con un turismo en pleno Puente Sánchez Fabrés
El motorista, un hombre de mediana edad, resultó herido con contusiones sobre las 13:12 horas
Un motorista ha resultado herido este miércoles sobre las 13:12 horas tras un accidente de tráfico ocurrido en el Puente Sánchez Fabres, junto a la Glorieta de los Milagros, en dirección hacia la Glorieta de la Charrería.
El siniestro se ha producido tras la colisión entre una motocicleta y un turismo. El conductor de la moto, un varón de mediana edad, ha sido el principal afectado, presentando contusiones como consecuencia del impacto. A pesar de las lesiones, permanecía consciente en el momento de ser atendido, según el 112.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha prestado asistencia al herido en el lugar.
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