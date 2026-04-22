Herido un motorista en un choque con un turismo en pleno Puente Sánchez Fabrés

Un motorista ha resultado herido este miércoles sobre las 13:12 horas tras un accidente de tráfico ocurrido en el Puente Sánchez Fabres, junto a la Glorieta de los Milagros, en dirección hacia la Glorieta de la Charrería.

El siniestro se ha producido tras la colisión entre una motocicleta y un turismo. El conductor de la moto, un varón de mediana edad, ha sido el principal afectado, presentando contusiones como consecuencia del impacto. A pesar de las lesiones, permanecía consciente en el momento de ser atendido, según el 112.

Motocicleta involucrada en el accidente

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha prestado asistencia al herido en el lugar.